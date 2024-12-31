Владимир Зеленский обратился к украинцам в канун Нового года

Владимир Зеленский пожелал всем в новом году силы, единства и воодушевления.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в канун Нового года.

«Наш 2024-й. Каждый его день добыт нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждой, кто защищает, кто работает, кто укрепляет и помогает», - заявил он.

Глава государства отметил, что труд и смелость, человечность и принципиальность всего народа наполняли этот год. А еще – забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что.

«Мы, украинцы, знаем, как это – не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы. И 2024-й стал именно таким – добытым и свободным. Еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к нашей победе, к жизни без войны.

Силы нам всем в новом году, единства, воодушевления. С новым годом жизни и свободы, с нашим годом!» - добавил Президент.

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