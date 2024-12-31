В Нацкомиссии сообщили, будут ли повышаться тарифы на газ

Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе.

Как известно, в Украине с 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для украинцев возрастут в 4 раза.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проинформировала, что пока никаких изменений тарифов на газ для населения не планируется.

«Никаких изменений тарифов на газ для населения не предусматривается», - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий тариф на газ для населения остается неизменным. В то время как решение НКРЭКУ об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей.

В сообщении подтвердили, что 30.12.2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО Оператор ГТС Украины, они рассчитаны для точек входа и выхода на регуляторный период 2025 - 2029 годов.

И добавили, что эти тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины, которое планируется с 1 января 2025 года.

Также неизменной остается стоимость распределения газа.

Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится, добавили в НКРЭКУ.

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