Как установить инвалидность в 2025 году — пошаговая инструкция

Украинцам рассказали, как пройти оценку повседневного функционирования в новой системе.

С 1 января 2025 года начинает действовать новая система оценивания повседневного функционирования экспертными командами. Министерство здравоохранения рассказало, как пройти оценку в новой системе.

Ключевые этапы пути пациента:

Звернення до лікуючого лікаря. Лікар оцінює стан вашого здоров'я, проводить необхідні обстеження та, за потреби, формує направлення на оцінювання.

Основні цілі направлення на оцінювання:

Встановлення інвалідності – визначення групи інвалідності відповідно до обмежень функціональних можливостей. Зміна причини інвалідності – у випадках, коли необхідно переглянути причину, внаслідок якої настала інвалідність. Закінчення строку інвалідності – проведення повторного оцінювання після завершення строку, на який було призначено інвалідність. Повторне оцінювання через зміну стану здоров’я – якщо стан здоров'я змінився раніше запланованого раніше наступного повторного оцінювання. Оновлення рекомендацій індивідуальної програми реабілітації – коригування заходів реабілітації на основі оновлених даних про стан пацієнта. Встановлення ступеню втрати професійної працездатності – визначення відсотків втрати професійної працездатності, що перешкоджає виконувати трудові обов’язки після отримання травм чи захворювань. Продовження тимчасової непрацездатності – оцінювання необхідності продовження строку тимчасової непрацездатності після 120 днів безперервної або 150 днів протягом року тимчасової непрацездатності. Визначення медичних показань та протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером – включає оцінку потреби та можливості керування транспортним засобом, у разі функціонального обмеження ходи та пересування. Встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням, трудовим каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я. Визначення потреби в догляді та соціальних послугах – оцінка ступеня залежності пацієнта від сторонньої постійної допомоги. Призначення допоміжних засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації) та/або медичних виробів, необхідних для компенсації чи відновлення функцій. Встановлення зв’язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві для отримання гарантованих соціальних гарантій батьками, які доглядали дитину з інвалідністю.

Підготовка документів. Вам знадобляться:

- паспорт, РНОКПП (за наявності), військово-обліковий документ (за наявності);

- медичні документи, що підтверджують діагноз та в яких відображено актуальний стан здоров'я, зокрема документи про раніше встановлену інвалідність;

- документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності);

- інші документи за потреби.

- Обрання форми проведення оцінювання

Форма обирається залежно від ваших потреб та стану з урахуванням низки критеріїв: очно, заочно, дистанційно (з використанням засобів телемедицини) або виїзною командою.

Направлення. Лікар вносить ваші дані до електронної системи та допомагає обрати заклад для оцінювання експертною командою, формує електронне направлення.

Модерація справи. Документи на якісне оформлення перевіряє адміністратор закладу, після чого система автоматично визначає дату і час оцінювання.

Оцінювання експертною командою. Члени експертної команди розглядають вашу справу. У разі встановлення або підтвердження інвалідності ви отримуєте рішення та рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації. У разі потреби експертна команда може направити вас на додаткове медичне обстеження. Така можливість дозволяється лише один раз, щоб не затягувати прийняття рішення.

Розгляд справи експертною командою повинен тривати не більше 30 днів.

Оскарження рішення

Якщо ви не погоджуєтесь із висновками, рішення можна оскаржити через лікуючого лікаря або подати скаргу безпосередньо до Центру оцінювання функціонального стану особи​​.

Подання скарги можливе у двох формах: електронній та паперовій.

Для подання скарги в електронній формі необхідно звернутися до лікуючого лікаря, який раніше направив скаржника на проведення оцінювання. Лікуючий лікар оформить скаргу в електронній формі та направить її до Центру оцінювання за допомогою електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи (скорочено – електронна система). Також скаржник або його уповноважений представник може надіслати скаргу в паперовій формі поштовим відправленням до Центру оцінювання.

Скарги розглядатимуться експертними командами Центру оцінювання. Розгляд скарги експертною командою Центру оцінювання повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів із дня її отримання.

Що має містити скарга:

ПІБ скаржника.

Адреса проживання або перебування.

Контактні дані (телефон, email).

Вимоги та їх обґрунтування.

Дата складання скарги.

Скаргу потрібно подати протягом 40 календарних днів з моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується, скаржнику (його уповноваженому представнику).

Як діяти у разі пропущення строку оскарження?

Якщо строк подання скарги пропущено з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, проходження військової служби), можна подати клопотання про його поновлення до Центру оцінювання. До клопотання додаються копії документів, що підтверджують наявність поважних причин. Клопотання можна подати в електронній або паперовій формі. Центр оцінювання розглядатиме такі клопотання протягом п’яти робочих днів і буде повідомляти про своє рішення поштою або через електронну систему. Якщо строк поновлено, скаргу необхідно подати протягом 10 робочих днів після отримання відповідного повідомлення від Центру оцінювання.

Розгляд скарг може відбуватися очно, заочно або із використанням засобів телемедицини. Експертна команда Центру оцінювання аналізує документи, заслуховує пояснення скаржника чи його уповноваженого представника, а за потреби проводить повторне оцінювання. При цьому повторне оцінювання проводиться на підставі результатів медичного обстеження скаржника, проведеного в закладі охорони здоров'я, до якого направить Центр оцінювання. У разі відмови скаржника від медичного обстеження або неприбуття на нього (крім випадків відрядження, тимчасової непрацездатності чи мобілізації скаржника) експертна команда Центру оцінювання приймає рішення про скасування рішення, що оскаржується.

Рішення Центру оцінювання

За результатами розгляду скарги Центр оцінювання може прийняти такі рішення:

про підтвердження оскаржуваного рішення;

про скасування оскаржуваного рішення;

про формування нового рішення (у такому разі експертна команда Центру оцінювання повинна сама й ухвалити нове рішення за результатами оцінювання скаржника).

У МОЗ додали, що усі документи (довідки, акти, висновки, індивідуальні програми реабілітації), які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставами для отримання визначених законодавством гарантій, пільг, виплат, допомоги, відстрочок тощо.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 декабря приняла в целом закон законопроект 12178 о реформе МСЭК. Некоторые мужчины обязаны будут до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описала, что будет с уже установленными статусами инвалидности.

Кроме того, Верховная Рада изменила основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК.

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