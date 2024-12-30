Ложиться в стационар не придется — в Минздраве объяснили, как будет устанавливаться инвалидность

По новым правилам, ложиться в стационар для получения инвалидности не потребуется.

Как известно, Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК в Украине. Закон предусматривает, что с 1 января 2025 вместо МСЭК заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко и его заместитель Мария Карчевич рассказали в комментарии РБК-Украина, что согласно новым правилам получения инвалидности пациента на дообследование будут направлять только один раз. Ложиться в стационар, чтобы попасть на оценку врачей, не нужно будет.

Раньше от пациентов часто требовали выписку из стационара, а для получения группы инвалидности необходимо было проходить госпитализацию. В Минздраве отметили, что теперь этот подход будет изменен, а список нужных документов четко урегулирован.

"По рассмотрению тех дел, которые у нас были - сейчас у нас четко урегулирован постановлением Кабинета министров Украины перечень документов, которые нужно будет подать пациенту. И это как раз будет смотреть администратор - есть ли все документы налицо", - сказал Ляшко.

Он отметил, что разрешено будет отправлять на дообследование, но разрешено не больше одного раза для принятия решения.

"Это будет сделано, чтобы пациент не ходил по кругу. Здесь мы решаем два вопроса: покупали инвалидность те, кому она не нужна. И не ставили инвалидность тем, кому нужно", - отметил министр.

Поэтому, как отметил Ляшко, ключевая задача Минздрава сейчас – определить ту золотую середину, чтобы люди, которые должны получить группу инвалидности, получили ее в установленный законом срок.

"А тот, кто хочет что-то получить, а не должен, не получил", - добавил он.

Замминистра Карчевич объяснила, что ложиться в стационар, чтобы попасть на оценивание, не потребуется.

"Также по новым правилам с 1 января предоставили право и возможность направлять на оценивание главам ВЛК. Это очень важно для военнослужащих, чтобы им упростить процедуру и маршрут. То есть, если есть все критерии, то направить сможет и глава ВЛК", - пояснила она.

Но, по ее словам, это касается не военнообязанных и тех ВЛК, которые проходят во время призыва, а именно военнослужащих. Это регулируется приказом №402 Министерства обороны.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 декабря приняла в целом закон законопроект 12178 о реформе МСЭК. Некоторые мужчины обязаны будут до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описала, что будет с уже установленными статусами инвалидности.

Кроме того, Верховная Рада изменила основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК.

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