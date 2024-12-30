Лягати в стаціонар не доведеться — у МОЗ пояснили, як встановлюватиметься інвалідність

За новими правилами, лягати в стаціонар для отримання інвалідності не буде потрібно.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні. Закон передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоровʼя.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та його заступниця Марія Карчевич розповіли в коментарі РБК-Україна, що згідно з новими правилами отримання інвалідності пацієнта на дообстеження направлятимуть лише один раз. Лягати до стаціонару, щоб потрапити на оцінку лікарів, не потрібно буде.

Раніше пацієнтам часто вимагали витяг зі стаціонару, а для отримання групи інвалідності необхідно було проходити госпіталізацію. У МОЗ зазначили, що тепер цей підхід буде змінено, а перелік потрібних документів чітко врегульований.

"За розглядом тих справ, які у нас були - зараз у нас чітко врегульовані постановою Кабінету міністрів України перелік документів, які треба буде подати пацієнту. І це якраз буде дивитися адміністратор - чи є всі документи в наявності", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що дозволено буде відправляти на дообстеження, але дозволено не більше одного разу для прийняття рішення.

"Це буде зроблено, щоб пацієнт не ходив по колу. Тут ми вирішуємо два питання: купували інвалідність ті, кому вона не була потрібна. І не ставили інвалідність тим, кому потрібно", - зазначив міністр.

Тому, як наголосив Ляшко, ключова задача МОЗ зараз - визначити ту золоту середину, щоб люди, які повинні отримати групу інвалідності, отримали її у визначений законом термін.

"А той, хто хоче щось отримати, а не повинен, той не отримав", - додав він.

Заступниця міністра Карчевич пояснила, що лягати в стаціонар, щоб потрапити на оцінювання, не буде потрібно буде.

"Також за новими правилами з 1 січня надали право і можливість скеровувати на оцінювання головам ВЛК. Це дуже важливо для військовослужбовців, щоб їм спростити процедуру і маршрут. Тобто якщо є всі критерії, то спрямувати зможе і голова ВЛК", - пояснила вона.

Але, за її словами, це стосується не військовозобов'язаних і тих ВЛК, які вони проходять під час призову, а саме військовослужбовців. Це регулюється наказом №402 Міністерства оборони.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 грудня ухвалила в цілому закон законопроект 12178 про реформу МСЕК. Деякі чоловіки зобов'язані будуть до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описала, що буде зі вже встановленими статусами інвалідності.

Додамо, також Верховна Рада змінила підстави для відстрочки від мобілізації для доглядачів у рамках реформи МСЕК.