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Зеленский подписал закон об отсрочке для пропавших без вести родственников военнослужащих

18:40, 31 декабря 2024
Также призыву на военную службу не будут подлежать лица, в отношении которых в установленном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Зеленский подписал закон об отсрочке для пропавших без вести родственников военнослужащих
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Во вторник, 31 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в часть третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» об уточнении оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации» - законопроект 12104.

Так, в ч. 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» пункт 4 будет изложен в такой редакции.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

4) женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Следует отметить, что авторы законопроекта сначала предлагали другую редакцию - женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести (признаны пропавшими без вести за особых обстоятельств или безвестно отсутствующих). Однако в итоге Комитет поддержал другую редакцию.

Также ч. 3 ст. 23 Закона дополнена пунктом 6 такого содержания.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

6) лица, в отношении которых в определенном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Как отметили в ГНЭУ ВР, в законодательстве существует институт признания лица безвестно отсутствующим (ст. 43 Гражданского кодекса), осуществляемого в судебном порядке, если в течение одного года в месте постоянного жительства нет сведений о месте его нахождения.

В то же время в Законе «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» имеется понятие «лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах».

Согласно предписаниям абз. 12 ч. 1 ст. 1 этого Закона лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, – это лицо, пропавшее без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера. Такой статус лицо приобретает с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в порядке, предусмотренном настоящим Законом, и считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах с момента представление заявителем заявления о факте исчезновения лица (ч. 1 ст. 4 Закона «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»).

Таким образом, для подтверждения статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, решение суда не требуется.

 

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Владимир Зеленский

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