Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала Александру Надточию

Полковнику Александру Надточию присвоено воинское звание бригадного генерала.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Александру Надточию. Соответствующий указ №899/2024 появился на сайте Главы государства 31 декабря.

Напомним, Александр Надточий является начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Александр Надточий занимал должность первого заместителя начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях – начальника 2 управления.

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