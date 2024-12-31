Андрей Тупиков назначен начальником Департамента контрразведки СБУ — указ Зеленского

Указ о назначении Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки СБУ был подписан 31 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.

«Назначить ТУПИКОВА Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа.

Что известно об Андрее Тупикове

Андрей Тупиков является майором МВД Украины.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей, отмеченный 13 августа 2015 орденом Даниила Галицкого.

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