Андрія Тупікова призначено начальником Департаменту контррозвідки СБУ — указ Зеленського

Указ про призначення Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки СБУ було підписано 31 грудня.

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Призначити ТУПІКОВА Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», - йдеться у тексті указу.

Що відомо про Андрія Тупікова

Андрій Тупіков є майором МВС України.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, відзначений 13 серпня 2015 року орденом Данила Галицького.

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