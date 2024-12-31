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Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою КМВА замість Сергія Попка

17:54, 31 грудня 2024
Тимур Ткаченко став начальником Київської міської військової адміністрації.
Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка головою КМВА замість Сергія Попка
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У вівторок, 31 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» звільнити генерал-полковника ПОПКА Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації», - йдеться у тексті указу 897/2024.

Іншим указом Глава держави призначив на цю посаду Тимура Ткаченка.

«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» призначити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації», сказану в указі 898/2024.

Що відомо про Тимура Ткаченка

Тимур Ткаченко у 2013 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародна економіка» і здобув ступінь магістра економіки.

У 2019 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2019 році працював заступником голови Дарницької районної державної адміністрації.

З 2020 року працював першим заступником директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації.

У серпні 2023 року призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

З вересня 2024 року працював заступником Міністра розвитку громад та територій України.

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Володимир Зеленський

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