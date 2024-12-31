Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой КГВА вместо Сергея Попко

Тимур Ткаченко стал начальником Киевской городской военной администрации.

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Во вторник, 31 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации.

«Согласно статье 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» уволить генерал-полковника ПОПКА Сергея Николаевича с должности начальника Киевской городской военной администрации», - говорится в тексте указа 897/2024.

Другим указом Глава государства назначил на этот пост Тимура Ткаченко.

«Согласно статье 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» назначить ТКАЧЕНКО Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации», сказанную в указе 898/2024.

Что известно о Тимуре Ткаченко

Тимур Ткаченко в 2013 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Международная экономика» и получил степень магистра экономики.

В 2019 году получил второе высшее образование по специальности «Правоведение» в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В 2019 году работал заместителем главы Дарницкой районной государственной администрации.

С 2020 работал первым заместителем директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации.

В августе 2023 года назначен заместителем Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

С сентября 2024 работал заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

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