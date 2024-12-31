В Украине с 1 января 2025 года подорожает оформление паспортов — Миграционная служба

В Украине с 1 января 2025 года подорожает оформление паспортов. Полиграфкомбинат «Украина» изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов - из-за этого вырастет и общая стоимость оформления некоторых документов, передает Государственная миграционная служба Украины.
Отмечается, что из-за новой стоимости бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2025 года вырастет цена оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также виды на временное и постоянное проживание в Украине.
Стоимость биометрических документов в 2025 году составит:
паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые – бесплатно;
паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 558 грн;
паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней – 928 грн;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1042 грн.;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1682 грн.;
вид на постоянное проживание в Украине – 1175 грн;
вид на временное проживание в Украине – 1080 грн.
«Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений», – сказано в заявлении ведомства.
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