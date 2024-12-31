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В Украине с 1 января 2025 года подорожает оформление паспортов — Миграционная служба

17:45, 31 декабря 2024
Общая стоимость оформления некоторых документов вырастет из-за подорожания бланков биометрических документов.
В Украине с 1 января 2025 года подорожает оформление паспортов — Миграционная служба
Фото: Freepik
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В Украине с 1 января 2025 года подорожает оформление паспортов. Полиграфкомбинат «Украина» изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов - из-за этого вырастет и общая стоимость оформления некоторых документов, передает Государственная миграционная служба Украины.

Отмечается, что из-за новой стоимости бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2025 года вырастет цена оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также виды на временное и постоянное проживание в Украине.

Стоимость биометрических документов в 2025 году составит:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые – бесплатно;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 558 грн;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней – 928 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1042 грн.;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1682 грн.;

вид на постоянное проживание в Украине – 1175 грн;

вид на временное проживание в Украине – 1080 грн.

«Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений», – сказано в заявлении ведомства.

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