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В ЦНАПах можно будет оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно

19:01, 31 декабря 2024
В ЦНАПах для граждан будет доступна новая услуга.
В ЦНАПах можно будет оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно
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Во вторник, 31 декабря, Кабмин принял проект распоряжения, предусматривающий изменения в перечень административных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и ЦНАП. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Целью принятия распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 16 мая 2014 г. № 523» (далее — распоряжение) есть приведение распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 мая 2014 года «Некоторые вопросы предоставления административных услуг через центры предоставления административных услуг» в соответствие с Законом Украины от 9 мая 2024 года № 3709-IX «О внесении изменений в некоторых законов Украины о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за границей».

Следовательно, проектом распоряжения предлагается внесение изменений в приложение по дополнению перечня административных услуг органов исполнительной власти и услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в порядке выполнения делегированных полномочий, обязательных для предоставления через ЦНАП административной услугой «Одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу».

Реализация указанного акта предоставит гражданам более широкие возможности для выбора учреждения, в котором можно одновременно оформить внутренний паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

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