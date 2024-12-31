Военнослужащих с образованием магистра и руководящим опытом в гражданской жизни смогут назначить на разные должности, включая категорию полковника — Екатерина Черногоренко

Военнослужащим с образованием магистра и руководящим опытом в гражданской жизни больше не нужно проходить курс военной подготовки по программе подготовки офицеров.

Фото: armyinform.com.ua

Военнослужащие с образованием магистра и руководящим опытом не менее 2 лет в гражданской жизни могут назначаться на разные должности, включая категорию полковника. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«С одновременным присвоением офицерского звания», - заявила она.

Им больше не нужно:

- проходить курс военной подготовки по программе подготовки офицеров.

- заключать контракт на прохождение военной службы.

«Почему это важно?

Многие сильные специалисты мобилизовались в армию. После огромного опыта на руководящих должностях.

После десятков реализуемых проектов.

Раньше без офицерского образования они могли занимать только солдатские должности.

Мы должны пополнять армию профессиональными кадрами и давать управленцам с крутым опытом все возможности для развития. Армия должна быть технологичной и современной», - сказала Екатерина Черногоренко.

Ранее Зеленский подписал указы, упрощающие получение офицерских званий военным с боевым опытом.

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