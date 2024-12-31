Укрзализныця сообщила, что 9 тысяч пассажиров встретят 2025 год в поездах. Об этом информирует пресс-служба компании.
Отмечается, что в новогоднюю ночь работу инфраструктуры и курсирование 108 рейсов будут обеспечивать тысячи работников железной дороги.
Они будут дежурить на переездах, осматривать вагоны, управлять движением, вести локомотивы и заботиться о покое и комфорте пассажиров в поездах и на вокзалах.
«Пусть 2025 год станет годом укрепления Украины и наступления справедливого мира!», – говорится в сообщении.
Ранее Укрзализныця добавила вагоны на популярные маршруты в предновогодний период.
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