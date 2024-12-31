У новорічну ніч курсуватиме 108 поїздів, які перевезуть тисячі пасажирів.

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Укрзалізниця повідомила, що 9 тисяч пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах. Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що у новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників залізниці.

Вони чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про спокій і комфорт пасажирів у поїздах і на вокзалах.⠀

«Хай 2025-й стане роком зміцнення України та настання справедливого миру!», – йдеться у повідомленні.

Раніше Укрзалізниця додала вагони на популярні маршрути у передноворічний період.

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