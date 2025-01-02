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Кабмін зареєстрував законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження

08:50, 2 січня 2025
Як зазначає міністр юстиції Ольга Стефанішина, це необхідно в рамках виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами.
Кабмін зареєстрував законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження
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Уряд в особі міністра юстиції Ольги Стефанішиної зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12367 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про прокуратуру» щодо строків досудового розслідування.

Як вказує Ольга Стефанішина, законопроект розроблено на виконання Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ від 17 червня 2024 року і Листа про наміри та Меморандуму з МВФ від 4 жовтня 2024 року.

Йдеться про необхідність скасування обов'язкового закриття досудових розслідувань у зв'язку зі спливом строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

«Рішення ЄС надати Україні статус кандидата на членство стало додатковим поштовхом до удосконалення законодавства щодо боротьби з корупцією. Тому надзвичайно важливо підтримувати та покращувати результати досудових розслідувань кримінальних проваджень, у зв’язку з чим необхідно усувати певні недоліки у законодавстві» - підкреслила міністр юстиції.

Отже, законопроектом пропонується внести зміни до статті 219 КПК, якими передбачити, що не пізніше останнього дня строку закінчення досудового розслідування, визначеного цією статтею, прокурор зобов’язаний здійснити одну з дій, передбачених ч. 2 статті 283 КПК.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 284 КПК, якими виключити таку підставу для закриття кримінального провадження як закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК після повідомлення особі про підозру.

У статті 284 КПК також пропонується передбачити, що закриття кримінального провадження у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, крім кримінального провадження, в якому особі повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи, здійснюється прокурором на підставі та в порядку, передбаченому абзацом 5 ч. 4 статті 219 КПК.

У випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених пунктом 1 або 2 частини другої статті 283 КПК, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 290 КПК, сторона захисту, потерпілий або інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, має право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування.

Встановлюється, що клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п’яти днів з дня його надходження до суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК, з урахуванням положень цієї статті.

У випадку задоволення клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання про закінчення досудового розслідування і закінчення строків досудового розслідування, слідчий суддя постановляє ухвалу про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування, а прокурор зобов’язаний прийняти рішення про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 290 КПК, або про закриття кримінального провадження.

Крім того передбачається, що ухвала про задоволення клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання про закінчення досудового розслідування не може бути постановлена у випадку, якщо на день розгляду відповідного клопотання слідчим суддею матеріали досудового розслідування були відкриті прокурором або слідчим за його дорученням в порядку, передбаченому статтею 290 КПК.

Змінами до статті 294 КПК пропонується надати можливість прокурору продовжувати строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину до 6 місяців.

До того ж, пропонується доповнити статтю 571 КПК новим положеннями згідно з якими у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, питання про створення спільних слідчих груп може розглядатися і вирішуватися керівником САП.

Частина 4 статті 575 КПК проектом Закону доповнюється положенням, яке встановлює, що у зазначений строк керівник відповідного органу досудового розслідування у складі апарату Національної поліції, центрального апарату органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу ДБР безпосередньо передає Офісу Генпрокурора, а керівник органу досудового розслідування у складі НАБУ до Офісу Генпрокурора або САП з одночасним інформуванням Офісу Генпрокурора, клопотання про видачу особи (екстрадицію).

Разом з тим визначається, що запити про видачу особи у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, направляється Генпрокурором або керівником САП (особою, яка виконує його обов’язки).

Також проектом Закону пропонується внести зміни до статті 43 Закону «Про прокуратуру», якими пункт 1 частини першої доповнено  уточненням та визначено, що підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності є у тому числі неприйняття процесуального рішення в передбачені законом строки.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін зареєстрував законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження

Як зазначає міністр юстиції Ольга Стефанішина, це необхідно в рамках виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами.

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