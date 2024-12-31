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Військовослужбовців з освітою магістра і керівним досвідом у цивільному житті зможуть призначити на різні посади, включно до категорії полковника — Катерина Черногоренко

17:27, 31 грудня 2024
Військовослужбовцям з освітою магістра і керівним досвідом у цивільному житті більше не потрібно проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів.
Військовослужбовців з освітою магістра і керівним досвідом у цивільному житті зможуть призначити на різні посади, включно до категорії полковника — Катерина Черногоренко
Фото: armyinform.com.ua
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Військовослужбовці з освітою магістра і керівним досвідом не менше 2 років у цивільному житті можуть призначатися на різні посади, включно до категорії полковника. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«З одночасним присвоєнням офіцерського звання», - заявила вона.

Їм більше не потрібно:

- Проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів.

- Укладати контракт на проходження військової служби.

«Чому це важливо?

Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Після величезного досвіду на керівних посадах.

Після десятків реалізованих проєктів.

Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади.

Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку. Армія має бути технологічною і сучасною», - сказала Катерина Черногоренко.

Раніше Зеленський підписав укази, які спрощують отримання офіцерських звань військовим з бойовим досвідом.

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Міноборони

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