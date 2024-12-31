Зеленский подписал указы, упрощающие получение офицерских званий военным с боевым опытом

Владимир Зеленский двумя указами внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.

Во вторник, 31 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, предусматривающие упрощение механизма получения офицерских званий для солдат и сержантов с боевым опытом. Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте Главы государства.

Указом №893/2024 «Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» вносяться наступні зміни:

«Військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, призначеним на посади офіцерського складу під час дії воєнного стану, первинне військове звання офіцерського складу присвоюється командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі».

Також передбачається, що військовослужбовці повинні мати вищу освіту для отримання офіцерського звання.

«Військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які під час дії воєнного стану проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» вищу освіту, та мають досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності не менше двох років, з одночасним призначенням на посади осіб офіцерського складу з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності», — йдеться в документі.

Указом 894/2024 визначається, що переміщення осіб офіцерського складу між видами, окремими родами військ (сил) Збройних Сил України, органами військового управління, з’єднаннями, військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, установами та організаціями, що не належать до видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, здійснюється наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види, окремі роди військ (сил) Збройних Сил України, органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, крім посад, що належать до повноважень вищої посадової особи.

«У період дії воєнного стану переміщення осіб офіцерського складу у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно між видами, окремими родами військ (сил) Збройних Сил України, органами військового управління, з’єднаннями, військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, установами та організаціями, що підпорядковані Головнокомандувачу Збройних Сил України, здійснюється наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України», — йдеться в документі.

Обидва укази набули чинності 31 грудня.

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