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У ЦНАПах можна буде оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно

19:01, 31 грудня 2024
У ЦНАПах для громадян буде доступна нова послуга.
У ЦНАПах можна буде оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно
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У вівторок, 31 грудня, Кабмін ухвалив проект розпорядження, який передбачає зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та ЦНАП. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Метою прийняття розпорядження «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523» (далі — розпорядження) є приведення розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» у відповідність до Закону України від 9 травня 2024 року № 3709-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном».

Відтак, проектом розпорядження пропонується внесення змін у додаток щодо доповнення переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та послуг, які надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через ЦНАП адміністративною послугою «Одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон».

Реалізація зазначеного акта надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

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