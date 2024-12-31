В Україні з 1 січня 2025 року подорожчає оформлення паспортів — Міграційна служба

Загальна вартість оформлення деяких документів зросте через здорожчання бланків біометричних документів.

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В Україні з 1 січня 2025 року подорожчає оформлення паспортів. Поліграфкомбінат «Україна» змінює вартість бланків окремих біометричних документів - через це зросте й загальна вартість оформлення деяких документів, передає Державна міграційна служба України.

Зазначається, що через нову вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2025 року зросте ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Вартість біометричних документів у 2025 році становитиме:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше – безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів – 1042 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів – 1682 грн;

посвідка на постійне проживання в Україні – 1175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1080 грн.

«Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», – сказано в заяві.

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