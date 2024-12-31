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Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Олександру Надточію

18:22, 31 грудня 2024
Полковнику Олександру Надточію присвоєно військове звання бригадного генерала.
Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Олександру Надточію
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Олександру Надточію. Відповідний указ №899/2024 з’явився на сайті Глави держави 31 грудня.

Нагадаємо, Олександр Надточій є начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Раніше Олександр Надточій був на посаді першого заступника начальника ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – начальником 2 управління.

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СБУ Володимир Зеленський

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