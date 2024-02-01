Зеленський призначив Олександра Надточія начальником управління СБУ в Донецькій та Луганській областях

Глава держави підписав указ про призначення Олександра Надточія начальником Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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У середу, 31 січня, Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Надточія начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Призначити НАДТОЧІЯ Олександра Миколайовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях», - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, раніше Олександр Надточій перебував на посаді першого заступник начальника ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

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