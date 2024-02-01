Раді рекомендують встановити щомісячну грошову виплату членам родин загиблих Героїв України та Героїв Небесної Сотні

Законопроектом пропонується встановити щомісячну грошову виплату членам сімей громадян, яким посмертно присвоєно звання Герой України або яких посмертно нагороджено Орденом Героїв Небесної Сотні.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує встановити щомісячну грошову виплату членам родин загиблих Героїв України та Героїв Небесної Сотні. Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, 31 січня відбулося чергове засідання Комітету, під час якого було прийняте позитивне рішення щодо проекту Закону України про внесення зміни до Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» (реєстр. № 10364).

Цим законопроектом пропонується встановити щомісячну грошову виплату членам сімей громадян, яким посмертно присвоєно звання Герой України або яких посмертно нагороджено Орденом Героїв Небесної Сотні.

У Комітеті впевнені: прийнявши відповідне рішення Верховна Рада України вшанує мужність і героїзм у боротьбі за демократичні права і свободи, самовіддане служіння народові України, проявлені під час Революції Гідності.

«Необхідно дати політичний сигнал, що держава шанує кожного Героя цієї жахливої війни, і в тому числі Героїв Небесної сотні, адже саме там, на Майдані, і розпочалося це протистояння світів: свободи та тоталітаризму», - зазначила у своєму виступі основний автор законопроекту народний депутат України, голова підкомітету з питань соціального захисту дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії рф проти України з 2014 року Комітету Тетяна Циба.

Як відомо, Законом України від 27.07.2022 № 2454-IX «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» вже встановлена щомісячна грошова виплата деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Розмір щомісячної грошової виплати обчислюється виходячи із мінімального розміру заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (на 1 січня 2024 року – 7 100 гривень).

У Комітеті впевнені, що Революція Гідності стала початком стрімкого євроінтеграційного розвитку України.

«Ми повинні віддати шану тим Героям, які в 2014 році практично стали на захист суверенітету України, не дали ворогу захопити владу, відстояли наш європейський напрямок розвитку», - зауважив голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Анатолій Остапенко.

За результатами розгляду та обговорення проекту Закону України про внесення зміни до Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» (реєстр. № 10364) Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити законопроект до порядку денного сесії парламенту та прийняти його за наслідками розгляду у першому читанні за основу.

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