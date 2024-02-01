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Раде рекомендуют установить ежемесячную денежную выплату членам семей погибших Героев Украины и Героев Небесной Сотни

16:23, 1 февраля 2024
Законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату членам семей граждан, которым посмертно присвоено звание Герой Украины или посмертно награждено Орденом Героев Небесной Сотни.
Раде рекомендуют установить ежемесячную денежную выплату членам семей погибших Героев Украины и Героев Небесной Сотни
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Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует установить ежемесячную денежную выплату членам семей погибших Героев Украины и Героев Небесной Сотни. Об этом идет речь на сайте парламента.

Так, 31 января состоялось очередное заседание Комитета, в ходе которого было принято положительное решение по проекту Закона Украины о внесении изменения в Закон Украины «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» (№10364).

Этим законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату членам семей граждан, которым посмертно присвоено звание Герой Украины или посмертно награждено Орденом Героев Небесной Сотни.

В Комитете уверены: приняв соответствующее решение, Верховная Рада Украины почтит мужество и героизм в борьбе за демократические права и свободы, самоотверженное служение народу Украины, проявленные во время Революции Достоинства.

«Необходимо дать политический сигнал, что государство чтит каждого Героя этой ужасной войны, и в том числе Героев Небесной сотни, ведь именно там, на Майдане, и началось это противостояние миров: свободы и тоталитаризма», - отметила в своем выступлении основной автор законопроекта депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам социальной защиты детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины с 2014 года Комитета Татьяна Цыба.

Как известно, Законом Украины от 27.07.2022 № 2454-IX «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» уже установлена ежемесячная денежная выплата некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, и членам семей погибших (умерших) граждан числа лиц, имеющих особые награды перед Родиной. Размер ежемесячной денежной выплаты исчисляется исходя из минимального размера заработной платы, установленной на 1 января календарного года (на 1 января 2024 – 7 100 гривен).

В Комитете уверены, что Революция Достоинства стала началом стремительного евроинтеграционного развития Украины.

«Мы должны воздать честь тем Героям, которые в 2014 году практически встали на защиту суверенитета Украины, не дали врагу захватить власть, отстояли наше европейское направление развития», - отметил председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Анатолий Остапенко.

По результатам рассмотрения и обсуждения проекта Закона Украины о внесении изменения в Закон Украины «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» (регистр. № 10364) Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроект в повестку сессии парламента и принять его по результатам рассмотрения в первом чтении за основу.

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