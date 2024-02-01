Раде рекомендуют установить ежемесячную денежную выплату членам семей погибших Героев Украины и Героев Небесной Сотни

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует установить ежемесячную денежную выплату членам семей погибших Героев Украины и Героев Небесной Сотни. Об этом идет речь на сайте парламента.
Так, 31 января состоялось очередное заседание Комитета, в ходе которого было принято положительное решение по проекту Закона Украины о внесении изменения в Закон Украины «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» (№10364).
Этим законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату членам семей граждан, которым посмертно присвоено звание Герой Украины или посмертно награждено Орденом Героев Небесной Сотни.
В Комитете уверены: приняв соответствующее решение, Верховная Рада Украины почтит мужество и героизм в борьбе за демократические права и свободы, самоотверженное служение народу Украины, проявленные во время Революции Достоинства.
«Необходимо дать политический сигнал, что государство чтит каждого Героя этой ужасной войны, и в том числе Героев Небесной сотни, ведь именно там, на Майдане, и началось это противостояние миров: свободы и тоталитаризма», - отметила в своем выступлении основной автор законопроекта депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам социальной защиты детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины с 2014 года Комитета Татьяна Цыба.
Как известно, Законом Украины от 27.07.2022 № 2454-IX «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» уже установлена ежемесячная денежная выплата некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, и членам семей погибших (умерших) граждан числа лиц, имеющих особые награды перед Родиной. Размер ежемесячной денежной выплаты исчисляется исходя из минимального размера заработной платы, установленной на 1 января календарного года (на 1 января 2024 – 7 100 гривен).
В Комитете уверены, что Революция Достоинства стала началом стремительного евроинтеграционного развития Украины.
«Мы должны воздать честь тем Героям, которые в 2014 году практически встали на защиту суверенитета Украины, не дали врагу захватить власть, отстояли наше европейское направление развития», - отметил председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Анатолий Остапенко.
По результатам рассмотрения и обсуждения проекта Закона Украины о внесении изменения в Закон Украины «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» (регистр. № 10364) Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроект в повестку сессии парламента и принять его по результатам рассмотрения в первом чтении за основу.
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