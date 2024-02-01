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  1. В Украине

Во Львовской области заместитель председателя горсовета присвоил почти миллион на приобретении Starlink и генераторов

23:00, 1 февраля 2024
Он заключил договор о закупке товаров для пунктов обогрева населения с убытком более 900 тысяч гривен.
Во Львовской области заместитель председателя горсовета присвоил почти миллион на приобретении Starlink и генераторов
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На скамье подсудимых оказался заместитель председателя горсовета одного из городов Львовской области. В декабре 2022 года он заключил с обществом договор на поставку источников резервного питания и систем беспроводного интернета для обеспечения пунктов обогрева населения.

При этом мужчина достоверно знал, что общество предложило цену за генераторы и 3G модемы, значительно превышающую рыночную, сообщает областная прокуратура.

Кроме этого, по его указанию из городского бюджета произведена полная оплата средств субъекту хозяйствования. Однако безосновательно не учтено, что поставленный товар освобождается от налогообложения, соответственно в сумму перерасчета не должны учитываться налог на добавленную стоимость.

В результате таких действий территориальной общине нанесен ущерб на общую сумму более 900 тыс. грн.

Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

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