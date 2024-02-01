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  1. В Україні

На Львівщині заступник голови міськради привласнив майже мільйон на придбанні Starlink та генераторів

23:00, 1 лютого 2024
Він уклав договір щодо закупки товарів для пунктів обігріву населення зі збитками понад 900 тисяч гривень.
На Львівщині заступник голови міськради привласнив майже мільйон на придбанні Starlink та генераторів
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На лаві підсудних опинився заступник голови міськради одного із міст Львівщини. У грудні 2022 року він уклав з товариством договір на поставку джерел резервного живлення та систем бездротового інтернету для забезпечення пунктів обігріву населення.

При цьому, чоловік достовірно знав, що товариство запропоновало ціну за генератори та 3G модеми, яка значно перевищувала ринкову, повідомляє обласна прокуратура.

Окрім цього, за його вказівкою з міського бюджету проведено повну оплату коштів суб’єкту господарювання. Однак безпідставно не враховано, що поставлений товар звільняється від оподаткування, відповідно в суму перерахунку не мали враховувати податок на додану вартість.

Внаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на загальну суму понад 900 тис. грн.

Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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