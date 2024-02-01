Зеленский назначил Александра Надточия начальником управления СБУ в Донецкой и Луганской областях

Глава государства подписал указ о назначении Александра Надточия начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В среду, 31 января, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Надточия начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.

«Назначить Надточия Александра Николаевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Александр Надточий занимал должность первого заместителя начальника ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

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