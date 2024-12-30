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Тарифы на транспортировку газа для украинцев возрастут в 4 раза с 1 января — НКРЭКУ

14:40, 30 декабря 2024
Согласно решению НКРЭКУ, тариф на транспортировку природного газа увеличивается почти на 305%.
Тарифы на транспортировку газа для украинцев возрастут в 4 раза с 1 января — НКРЭКУ
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В Украине с 1 января 2025 тарифы на транспортировку газа для украинцев возрастут в 4 раза. Соответствующее решение на заседании приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики в связи с прекращением транзита российского газа.

"В 2024 году 85% дохода – это транспортировка газа происхождением из РФ. То есть 15% – это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решений" – сказал гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Согласно решению НКРЭКУ, стоимость транспортировки природного газа повышается со 124,16 грн до 501,97 грн за тысячу кубометров, что составляет рост почти на 305%.

Дмитрий Липпа отметил, что Оператор ГТС сделал все возможное для снижения затрат: происходит закрытие и консервация компрессорных станций, оптимизация численности персонала и уменьшение расходов.

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