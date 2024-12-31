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Как избежать пищевых отравлений на праздники — 5 советов

21:44, 31 декабря 2024
Украинцам дали пять советов, как избежать пищевых отравлений во время празднования новогодних праздников.
Как избежать пищевых отравлений на праздники — 5 советов
Фото: kremen.today
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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины напомнил гражданам о том, как уберечься от отравлений пищевыми продуктами.

Отмечается, что отравление пищевыми продуктами вызывают бактерии, вирусы и паразиты.

Наибольший риск инфицирования этими патогенами имеют следующие продукты:

сырые яйца;

непастеризованное молоко;

домашняя консервация;

сырое мясо, рыба и морепродукты;

мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками);

кондитерские изделия с кремом.

Пять советов, чтобы предотвратить заражение продуктов микроорганизмами до и после приготовления блюд дома:

  1. Обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи. Регулярно очищайте кухонные поверхности и принадлежности.
  2. Нарезайте сырые и готовые продукты на отдельных досках. Заведите отдельную доску и нож для мяса и рыбы, чтобы не загрязнять готовую пищу микроорганизмами, которые могут быть в сырых продуктах.
  3. Термически обрабатывайте сырые продукты перед употреблением. Убедитесь, что рыба или мясо хорошо проварились, пропеклись или поджарились перед подачей на стол и употреблением.
  4. Следите за тем, чтобы продукты были свежими. Проверяйте срок годности продуктов. Если вид или запах вызывают сомнения – выбросьте, рисковать не стоит.
  5. Не оставляйте еду на столе дольше двух часов. После празднования сразу уберите оставшуюся пищу в холодильник, особенно салаты с майонезом, кремовые десерты и холодец.

В общественных заведениях:

покупайте продукты питания в проверенных торговых сетях и поставщиков;

выбирайте проверенные рестораны или кафе с хорошей репутацией;

не стесняйтесь просить персонал заменить вам блюдо, если его качество вызывает сомнения.

Что делать при отравлении?

Наиболее уязвимыми к пищевым отравлениям являются дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Отравление может проявляться из-за тошноты, боли в животе, рвоты или диареи, и иметь опасные осложнения с необходимостью госпитализации из-за обезвоживания, длительной лихорадки или даже нарушения зрения.

Если вы или ваши близкие, особенно дети, почувствовали симптомы пищевого отравления, как можно скорее обратитесь к врачу — не занимайтесь самолечением!

В ЦОЗ добавили, что соблюдение этих советов поможет провести праздники с радостью и без забот из-за здоровья.

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советы для здоровья

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