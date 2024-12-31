Как избежать пищевых отравлений на праздники — 5 советов

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины напомнил гражданам о том, как уберечься от отравлений пищевыми продуктами.
Отмечается, что отравление пищевыми продуктами вызывают бактерии, вирусы и паразиты.
Наибольший риск инфицирования этими патогенами имеют следующие продукты:
сырые яйца;
непастеризованное молоко;
домашняя консервация;
сырое мясо, рыба и морепродукты;
мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками);
кондитерские изделия с кремом.
Пять советов, чтобы предотвратить заражение продуктов микроорганизмами до и после приготовления блюд дома:
В общественных заведениях:
покупайте продукты питания в проверенных торговых сетях и поставщиков;
выбирайте проверенные рестораны или кафе с хорошей репутацией;
не стесняйтесь просить персонал заменить вам блюдо, если его качество вызывает сомнения.
Что делать при отравлении?
Наиболее уязвимыми к пищевым отравлениям являются дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.
Отравление может проявляться из-за тошноты, боли в животе, рвоты или диареи, и иметь опасные осложнения с необходимостью госпитализации из-за обезвоживания, длительной лихорадки или даже нарушения зрения.
Если вы или ваши близкие, особенно дети, почувствовали симптомы пищевого отравления, как можно скорее обратитесь к врачу — не занимайтесь самолечением!
В ЦОЗ добавили, что соблюдение этих советов поможет провести праздники с радостью и без забот из-за здоровья.
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