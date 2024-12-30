На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус, девять человек пострадали

В Мукачевском районе автобус съехал в кювет.

Фото: ГСЧС

В понедельник, 30 декабря, на Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали девять человек. В 07:35 в Службу спасения поступило сообщение об аварии на автодороге между селами Залужье и Макарево Мукачевского района.

По предварительным данным, пассажирский автобус ПАЗ-3205, двигавшийся по маршруту «Мукачево - Барбово», съехал с дороги и перевернулся в кювет. В салоне автобуса на момент аварии находилось 25 пассажиров. Девять из них были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу им.

На месте происшествия работали спасатели, которые оперативно отключили аккумуляторы автобуса для предотвращения возможного возгорания. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Фото: ГСЧС

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