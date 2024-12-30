На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус, дев'ять осіб постраждали

У Мукачівському районі автобус з'їхав у кювет.

Фото: ДСНС

У понеділок, 30 грудня, на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали дев'ять осіб. О 07:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про аварію на автошляху між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району.

За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, що рухався за маршрутом «Мукачево – Барбово», з'їхав із дороги та перекинувся в кювет. У салоні автобуса на момент аварії перебувало 25 пасажирів. Дев'ять з них були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина.

На місці події працювали рятувальники, які оперативно відключили акумулятори автобуса для запобігання можливому загорянню. Зараз правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.

Фото: ДСНС

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