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Кабмин сократил перечень государств для целей трансфертного ценообразования

14:40, 30 декабря 2024
Обновленный перечень вместо 78 будет содержать 46 государств.
Кабмин сократил перечень государств для целей трансфертного ценообразования
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Кабинет министров обновил список государств для целей трансфертного ценообразования. Об этом сообщает Минфин.

Так, Правительство внесло изменения в приложение к постановлению от 27 декабря 2017 г. № 1045, которым утвержден перечень государств (территорий) для целей трансфертного ценообразования, вступающего в силу с 1 января 2025 года.

Изменения внесены с целью приведения перечня государств (территорий), операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования, в соответствие с Законом Украины от 18.06.2024 № 3813-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогового администрирования во время состояния для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства».

Итак, с учетом положений Закона № 3813-IX обновленный перечень государств (территорий) вместо 78 будет содержать 46 государств (территорий), в частности:

  • исключены государства, с которыми Украина заключила международные договоры об избежании двойного налогообложения;
  • включены государства, отнесенные к перечню оффшорных зон, утвержденному Кабинетом Министров Украины, и «черному списку» FATF;
  • включены государства (территории), которые не обеспечивают своевременного и полного обмена налоговой и финансовой информацией.

Отмечается, что перечень государств (территорий) утвержден с целью признания хозяйственных операций налогоплательщика контролируемыми операциями в соответствии с положениями подпункта п.п. 39.2.1.1 Налогового кодекса Украины.

Налогоплательщики, которые в отчетном году осуществляли хозяйственные операции с нерезидентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), включенных в перечень государств (территорий), или являющихся резидентами этих государств, при условии выполнения критериев, предусмотренных подпунктом 39.2.1.7 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины, обязаны подавать в 1 октября года, следующего за отчетным, отчет о контролируемых операциях, а также составлять, хранить документацию по трансфертному ценообразованию и подавать ее по запросу центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

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Кабинет Министров Украины Минфин финансы

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