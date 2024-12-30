Кабмин сократил перечень государств для целей трансфертного ценообразования

Обновленный перечень вместо 78 будет содержать 46 государств.

Кабинет министров обновил список государств для целей трансфертного ценообразования. Об этом сообщает Минфин.

Так, Правительство внесло изменения в приложение к постановлению от 27 декабря 2017 г. № 1045, которым утвержден перечень государств (территорий) для целей трансфертного ценообразования, вступающего в силу с 1 января 2025 года.

Изменения внесены с целью приведения перечня государств (территорий), операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования, в соответствие с Законом Украины от 18.06.2024 № 3813-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогового администрирования во время состояния для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства».

Итак, с учетом положений Закона № 3813-IX обновленный перечень государств (территорий) вместо 78 будет содержать 46 государств (территорий), в частности:

исключены государства, с которыми Украина заключила международные договоры об избежании двойного налогообложения;

включены государства, отнесенные к перечню оффшорных зон, утвержденному Кабинетом Министров Украины, и «черному списку» FATF;

включены государства (территории), которые не обеспечивают своевременного и полного обмена налоговой и финансовой информацией.

Отмечается, что перечень государств (территорий) утвержден с целью признания хозяйственных операций налогоплательщика контролируемыми операциями в соответствии с положениями подпункта п.п. 39.2.1.1 Налогового кодекса Украины.

Налогоплательщики, которые в отчетном году осуществляли хозяйственные операции с нерезидентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), включенных в перечень государств (территорий), или являющихся резидентами этих государств, при условии выполнения критериев, предусмотренных подпунктом 39.2.1.7 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины, обязаны подавать в 1 октября года, следующего за отчетным, отчет о контролируемых операциях, а также составлять, хранить документацию по трансфертному ценообразованию и подавать ее по запросу центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

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