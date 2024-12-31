Як уникнути харчових отруєнь на свята — 5 порад

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України нагадав громадянам, як уберегтися від отруєнь харчовими продуктами.
Зазначається, що отруєння харчовими продуктами спричиняють бактерії, віруси та паразити.
Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:
сирі яйця;
непастеризоване молоко;
домашня консервація;
сирі м'ясо, риба та морепродукти;
м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками);
кондитерські вироби з кремом.
П’ять порад, щоб запобігти зараженню продуктів мікроорганізмами до та після приготування страв удома:
У громадських закладах:
Найбільш вразливими до харчових отруєнь є діти, вагітні жінки, люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом.
Отруєння може проявлятися через нудоту, біль у животі, блювоту чи/та діарею, і мати небезпечні ускладнення з необхідністю ушпиталення через зневоднення, тривалу лихоманку чи навіть порушення зору.
Якщо ви або ваші близькі, а надто діти, відчули симптоми харчового отруєння, якнайшвидше зверніться до лікаря — не займайтеся самолікуванням!
У ЦГЗ додали, що дотримання цих порад допоможе провести свята з радістю та без клопотів через здоров'я.
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