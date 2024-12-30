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Тарифи на транспортування газу для українців зростуть у 4 рази з 1 січня — НКРЕКП

14:40, 30 грудня 2024
Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується майже на 305%.
Тарифи на транспортування газу для українців зростуть у 4 рази з 1 січня — НКРЕКП
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В Україні з 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для українців зростуть у 4 рази. Відповідне рішення на засіданні ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу.

"У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з РФ. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень" – сказав гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Відповідно до рішення НКРЕКП, вартість транспортування природного газу підвищується з 124,16 грн до 501,97 грн за тисячу кубометрів, що становить зростання майже на 305%.

Дмитро Липпа зазначив, що Оператор ГТС зробив усе можливе для  зниження витрат: відбувається закриття та консервація компресорних станцій, оптимізація чисельності персоналу та зменшення видатків.

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