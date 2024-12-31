У Нацкомісії повідомили, чи підвищуватимуться тарифи на газ

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним.

Як відомо, в Україні з 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для українців зростуть у 4 рази.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг поінформувала, що наразі жодних змін тарифів на газ для населення не планується.

«Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що діючий тариф на газ для населення залишається незмінним. Тоді як рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

У повідомленні підтвердили, що 30.12.2024 року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС України», вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років.

І додали, що ці тарифи враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року.

Також незмінною залишається вартість розподілу газу.

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться, додали у НКРЕКП.

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