28 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

28 жовтня в Україні святкують День визволення України від фашистських загарбників.

Фото: Adobe Stock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 28 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

28 жовтня в Україні святкують День визволення України від фашистських загарбників. Друга світова війна в Україні почалася 22 червня 1941 року з німецького вторгнення. Україна стала одним із ключових театрів бойових дій. Протягом трьох років територія України була окупована фашистськими військами. Визволення країни відбувалося поступово: від заходу на західних територіях 1943 року, потім на сході та півдні. 28 жовтня 1944 року радянські війська остаточно звільнили територію сучасної України, завершивши жорстокі бої та окупацію.

Також 28 жовтня День бабусь і дідусів. Свято виникло як відповідь на потребу вшанувати дорослих наставників родини, які часто залишаються у тіні дітей та онуків. Бабусі та дідусі — це джерело любові, доброти, моральних цінностей і сімейних традицій. День бабусь і дідусів нагадує, що родина — це не тільки діти і батьки, а й мудрість старшого покоління. Бабусі й дідусі є живим зв’язком поколінь, символом турботи, любові та сімейного добробуту.

А ще 28 жовтня Міжнародний день анімації. Міжнародний день анімації був заснований 1960 року Міжнародною асоціацією анімаційного кіно (ASIFA). Дата 28 жовтня вибрана невипадково — саме цього дня 1908 року французький режисер Еміль Рейно демонстрував свій перший анімаційний фільм, поклавши початок розвитку кінематографічної анімації.

28 жовтня святкують Всесвітній день дзюдо. Дзюдо було створене японським майстром Дзигоро Кано 1882 року як шлях до фізичного та морального вдосконалення людини. Всесвітній день дзюдо був заснований Міжнародною федерацією дзюдо (IJF), щоб об’єднати мільйони практиків по всьому світу та популяризувати цей вид спорту як доступний і для дітей, і для дорослих.

Також 28 жовтня Міжнародний день креольської культури. Креольська культура сформувалася на стику різних народів та цивілізацій, часто через колонізацію, рабство та міграції. Вона поєднує елементи африканської, європейської та місцевих індіанських культур, створюючи унікальні мови, музичні стилі, кухню та традиції.

А ще 28 жовтня Всесвітній тиждень інсульту. Щорічна міжнародна кампанія, присвячена підвищенню обізнаності про інсульт, його профілактику, раннє виявлення та важливість швидкої медичної допомоги. Він відзначається в останній тиждень жовтня і охоплює численні освітні, медичні та соціальні заходи по всьому світу.

Яке сьогодні церковне свято

28 жовтня віряни святкують день пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли. Святі Терентій і Неоніла жили в III столітті у часи, коли Римська імперія переслідувала християн. Вони були ревними послідовниками Христа, виховали своїх семеро дітей у вірі та любові до Бога. Імена дітей, за переданням, — Сарвіл, Фотій, Тімон, Віталій, Домна, Теодул і Євнікія.

Календар важливих подій за 28 жовтня

1913 рік — у Вінниці офіційно запустили трамвайний рух;

1920 рік — країни Антанти підписали з Румунським королівством «Бессарабський протокол», яким Бессарабія була передана під румунську юрисдикцію;

1938 рік — близько 17 тисяч польських євреїв були заарештовані в Третьому Рейху і депортовані до польського кордону, проте польська влада відмовилася їх прийняти, і люди опинилися між двома державами, утворивши тимчасовий табір біженців;

1989 рік — Верховна Рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови — Закон «Про мову в Українській РСР»;

1993 рік — Сенат Австралії офіційно визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду;

2007 рік — британська газета The Daily Telegraph опублікувала список «100 геніїв сучасності», серед яких опинився видатний український художник Іван Марчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.