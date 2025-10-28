28 октября – какой сегодня праздник и главные события

28 октября в Украине празднуют День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Во вторник, 28 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

28 октября в Украине празднуют День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Вторая мировая война в Украине началась 22 июня 1941 с немецкого вторжения. Украина стала одним из ключевых театров боевых действий. В течение трех лет территория Украины была оккупирована фашистскими войсками. Освобождение страны происходило постепенно: от запада на западных территориях 1943, затем на востоке и юге. 28 октября 1944 года советские войска окончательно освободили территорию современной Украины, завершив жестокие бои и оккупацию.

Также 28 октября День бабушек и дедушек. Праздник возник как ответ на необходимость почтить взрослых наставников семьи, часто остающихся в тени детей и внуков. Бабушки и дедушки — это источник любви, доброты, нравственных ценностей и семейных традиций. День бабушек и дедушек напоминает, что семья — это не только дети и родители, но и мудрость старшего поколения. Бабушки и дедушки являются живой связью поколений, символом заботы, любви и семейного благополучия.

А еще 28 октября Международный день анимации. Международный день анимации был основан в 1960 году Международной ассоциацией анимационного кино (ASIFA). Дата 28 октября выбрана не случайно — именно в этот день 1908 французский режиссер Эмиль Рейно демонстрировал свой первый анимационный фильм, положив начало развитию кинематографической анимации.

28 октября празднуют Всемирный день дзюдо. Дзюдо было создано японским мастером Дзигоро Кано в 1882 году как путь к физическому и нравственному совершенствованию человека. Всемирный день дзюдо был основан Международной федерацией дзюдо (IJF), чтобы объединить миллионы практиков по всему миру и популяризировать этот вид спорта как доступный и детям, и взрослым.

Также 28 октября Международный день креольской культуры. Креольская культура сформировалась на стыке разных народов и цивилизаций, часто из-за колонизации, рабства и миграции. Она объединяет элементы африканской, европейской и местных индейских культур, создавая уникальные языки, музыкальные стили, кухню и традиции.

А еще 28 октября Всемирная неделя инсульта. Ежегодная международная кампания, посвященная повышению осведомленности об инсульте, его профилактике, раннем выявлении и важности скорой медицинской помощи. Он отмечается в последнюю неделю октября и охватывает многочисленные образовательные, медицинские и социальные мероприятия по всему миру.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 28 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы. Святые Терентий и Неонила жили в III веке во времена, когда Римская империя преследовала христиан. Они были ревностными последователями Христа, воспитали своих семерых детей в вере и любви к Богу. Имена детей, по передаче, — Сарвилл, Фотий, Тимон, Виталий, Домна, Теодул и Евникия.

Календарь важных событий за 28 октября

1913 год — в Виннице официально запустили трамвайное движение;

1920 год — страны Антанты подписали с Румынским королевством “Бессарабский протокол”, которым Бессарабия была передана под румынскую юрисдикцию;

1938 год — около 17 тысяч польских евреев были арестованы в Третьем Рейхе и депортированы на польскую границу, однако польские власти отказались их принять, и люди оказались между двумя государствами, образовав временный лагерь беженцев;

1989 год — Верховный Совет РСФСР принял закон о государственном статусе украинского языка — Закон “О языке в РСФСР”;

1993 год — Сенат Австралии официально признал Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;

2007 год — британская газета The Daily Telegraph опубликовала список “100 гениев современности”, среди которых оказался выдающийся украинский художник Иван Марчук.

