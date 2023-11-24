«З родини хтось один має воювати», - Мар’яна Безугла винесла на обговорення питання щодо служби в армії одного з членів сім’ї

Наразі Комітет працює над комплексним законопроектом щодо правил мобілізації та демобілізації, - член Комітету Мар’яна Безугла винесла на обговорення питання щодо внеску родини у захист України.

Фото: Офіс Генпрокурора

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат від «Слуги народу» Мар’яна Безугла винесла на обговорення питання стосовно вкладу родини в захист України. Так, вона зробила відповідний допис, супроводивши його скріном з дискусії.

«Що думаєте? Скоріше це і про те, щоб вклад в службу був чесний для всіх, якщо один / одна служить, то… Але добровільно, звісно, хто хоче. В той же час - як щодо вкладу кожної сімʼї? Це міркування, висновків зараз не роблю», - зазначила депутат.

Далі вона навела наступні роздуми фейсбук-користувачів:

«Чому тоді не мобілізують жінок на рівні з чоловіками?»

«Суспільство ще живе патріархальними стереотипами»

«Я підтримую за однієї умови, якщо з родини вже є воюючі чоловіки, то від жінок відстьобуються, і навпаки, воює жінка, то чоловіка не чіпають. З родини хтось один має воювати, а хтось вдома лишатися…»

Слід зауважити, на початку тижня раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла повідомила, що народні депутати готують до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Зокрема, військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку. А коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, зменшено до членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Крім того, пропонується змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

За кілька днів про те, що до кінця 2024 року Верховна Рада планує ухвалити великий законопроект, який врегулює питання мобілізації та демобілізації в ефірі телемарафону заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами Давида Арахамії, документ з’явиться до нового року точно, а зараз на комітеті намагаються створити «матрицю мобілізації та демобілізації».

«Є декілька кластерів питань, які стоять на порядку денному. Вони зараз всі оформлені або в окремих законодавчих ініціативах, або зараз ми на комітеті намагаємося зробити такий більш комплексний інтегральній законопроект.

Перший кластер – це що робити з людьми, які два роки без ротації воюють на фронті. Вочевидь, що треба якусь відповідь на це питання давати. І ми від військових чекаємо цих відповідей. Вони не надають їх.

Тому ми вже зараз як депутати, які здійснюють цивільно-демократичний контроль, будемо самі вимагати від військових надання відповідей, або будемо просто самі приймати рішення», - підкреслив Арахамія.

Автор: Наталя Мамченко

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