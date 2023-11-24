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«Из семьи кто-то один должен воевать», - Марьяна Безуглая вынесла на обсуждение вопрос службы в армии одного из членов семьи

07:24, 24 ноября 2023
Комитет работает над комплексным законопроектом относительно правил мобилизации и демобилизации, - член Комитета Марьяна Безуглая вынесла на обсуждение вопрос о вкладе семьи в защиту Украины.
«Из семьи кто-то один должен воевать», - Марьяна Безуглая вынесла на обсуждение вопрос службы в армии одного из членов семьи
Фото: Офис Генпрокурора
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Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая вынесла на обсуждение вопрос о вкладе семьи в защиту Украины. Так, она сделала соответствующий пост, сопроводив его скрином по дискуссии.

«Что вы думаете? Скорее это и о том, чтобы вклад в службу был честен для всех, если один/одна служит, то… Но добровольно, конечно, кто хочет. В то же время – как насчет вклада каждой семьи? Это соображение, выводы сейчас не делаю», - отметила депутат.

Далее она привела следующие размышления фейсбук-пользователей:

«Почему тогда не мобилизуют женщин на уровне с мужчинами?»

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«Я поддерживаю при одном условии, если из семьи уже есть воюющие мужчины, то от женщин отстегиваются, и наоборот, воюет женщина, то мужчину не трогают. Из семьи кто один должен воевать, а кто дома оставаться...»

Следует отметить, что в начале недели ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая сообщила, что народные депутаты готовят к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы.

В частности, военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку. А круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен до членов семьи первой степени родства.

Кроме того, предлагается изменить порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее и предвысшее образование. Изменениями предусматривается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего высшего или предвысшего образования.

Через несколько дней о том, что до конца 2024 года Верховная Рада планирует принять крупный законопроект, который урегулирует вопросы мобилизации и демобилизации в эфире телемарафона, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Давида Арахамии, документ появится до нового года точно, а сейчас на комитете пытаются создать «матрицу мобилизации и демобилизации».

«Есть несколько кластеров вопросов, стоящих на повестке дня. Они сейчас все оформлены либо в отдельных законодательных инициативах, либо сейчас мы на комитете пытаемся сделать более комплексный интегральный законопроект.

Первый кластер – что делать с людьми, которые два года без ротации воюют на фронте. Очевидно, что надо ответ на этот вопрос давать. И мы от военных ждем этих ответов. Они не дают их.

Поэтому мы уже сейчас как депутаты, осуществляющие гражданско-демократический контроль, будем сами требовать от военных ответов, или будем просто сами принимать решения», - подчеркнул Арахамия.

 

Автор: Наталья Мамченко

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