Отменят право на отсрочку студентам, получающим второе образование, и сузят мужчинам, ухаживающим за лицами с инвалидностью

Изменениями предусматривается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего предвысшего или высшего образования, а также отменить право на отсрочку военнообязанным, имеющим жену из числа лиц с инвалидностью III группы, и сузить для ухаживающих за лицами с инвалидностью.

Народные депутаты готовят к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.

Текущий перечень основных изменений (с учетом включенных предыдущих инициатив), по ее словам, следующий.

Новый дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы, и желает уволиться).

Новые обязанности для военнообязанных в отношении:

обязательного прохождения медицинского осмотра и лечения согласно решениям ВЛК;

наличия при себе военно-учетных документов, предъявляемых по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП.

Новые основания для увольнения:

по собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;

в связи с освобождением из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен)

в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола;

в связи с наличием инвалидности I или II группы;

в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

На сегодняшний день, кроме указанных новых оснований, военнослужащие во время действия военного положения имеют право уволиться с военной службы по следующим основаниям:

1) по возрасту – при достижении 60 летнего возраста;

2) по состоянию здоровья – по решению ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

3) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничение свободы;

4) по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Право на отсрочку от призыва на военную службу педагогическим работникам учреждений профессионального высшего образования

Право на прохождение военной службы лицам с инвалидностью (по их желанию), несмотря на наличие оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации

Уменьшается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, к членам семьи первой степени родства, и устранение возможности уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, нуждающимися в нем.

На сегодняшний день право на отсрочку имеют лица занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), а изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями.

Военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.

Круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен к членам семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети супруга (жены), в том числе усыновленные).

Изменяется порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее и высшее образование.

На сегодняшний день в соответствии с законодательством Украины граждане, обучающиеся независимо от имеющегося образования и его уровня, имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации. Так, количество желающих учиться во время действия военного положения увеличилось в 2-3 раза не только в связи с основаниями повышения своего профессионального уровня, но и во избежание призыва на военную службу.

Изменениями предполагается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего высшего или высшего образования.

Расширяется перечень лиц, которые принимаются военный учет, в частности:

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

осужденные за совершение уголовного правонарушения к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

которым по окончании учреждений высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

На сегодняшний день на военный учет военнообязанных берутся:

уволенные с военной службы в запас;

прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом В страны «Об альтернативной (невоенной) службе»;

военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы) , Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику, лица, имеющие специальные звания Бюро экономической безопасности Украины;

приобретшие гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат взятию на учет военнообязанных;

снятые с военного учета Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины в соответствии с решением Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины;

которые в соответствии со статьей 18 настоящего Закона освобождены от призыва на срочную военную службу;

достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

Другие вопросы, связанные с мобилизацией, военным учетом, прохождением военной службы.

отменяется запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора;

уточняются обязанности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по мобилизации, а именно осуществлять и обеспечивать оповещение и прибытие граждан в ТЦК и СП;

уточняется порядок прибытия военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП во время мобилизации, в частности, из совместного распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) и руководителя ТЦК и СП или распоряжения руководителя ТЦК и СП;

предоставляются полномочия Кабинету Министров Украины утверждать Порядок организации проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период на замену внутренним директивным документам Вооруженных Сил Украины;

уточняется порядок присвоения воинского звания «рекрут»;

вводится отдельный военный учет военнообязанных и резервистов разведывательного органа Министерства обороны Украины и предоставляется право этому органу призывать на военную службу по мобилизации военнообязанных и резервистов, которые проходили военную службу в разведывательном органе.

Автор: Наталя Мамченко

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