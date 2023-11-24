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Допомога при переїзді працівника на нове місце роботи: чи потрібно сплачувати ПДФО

18:57, 24 листопада 2023
Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість.
Допомога при переїзді працівника на нове місце роботи: чи потрібно сплачувати ПДФО
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, чи оподатковується ПДФО одноразова допомога, яка виплачується працівнику (членам його сім’ї) при переїзді в іншу місцевість у зв’язку зі зміною місця роботи.

Зазначається, що відповідно до ст. 12 Закону №108/95-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон №108), зокрема, гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості встановлюються КЗпП та іншими актами законодавства України.

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість. 

Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість, виплачується, зокрема, одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім’ї, який переїжджає. 

Розміри компенсацій, порядок їх виплати та надання гарантії зазначеним особам встановлюються законодавством. 

Відповідно до ст. 12 Закону №108 та ст. 120 КЗпП затверджено постанову КМУ  №255 «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» (далі – Постанова №255), пп. «г» п. 1 якої визначено, що працівникам у зв’язку з переведенням їх на іншу роботу, якщо це пов’язано з переїздом в іншу місцевість (в інший населений пункт), виплачується одноразова допомога самому працівникові – в розмірі його місячного посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи і кожному члену сім’ї, який переїжджає, – в розмірі 25 відсотків одноразової допомоги самого працівника. 

До членів сім’ї працівника, на яких виплачується компенсація, належать чоловік, дружина, а також діти і батьки подружжя, які перебувають на їхньому утриманні і проживають разом з ними. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до п. 163.1 якого об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ). 

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ). 

Згідно з п. 167.1 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у п. 167.2 – 167.5 ПКУ). 

Враховуючи зазначене, одноразова допомога, яка виплачується працівнику (членам його сім’ї) при переїзді в іншу місцевість у зв’язку зі зміною місця роботи, включається до загального місячного оподатковуваного доходу таких платників згідно з пп. 164.2.20 ПКУ як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

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