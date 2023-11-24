Помощь при переезде работника на новое место работы: нужно ли платить НДФЛ

Работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи с переводом, принятием или направлением на работу в другую местность.

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, облагается ли НДФЛ единовременная помощь, которая выплачивается работнику (членам его семьи) при переезде в другую местность в связи с изменением места работы.

Отмечается, что согласно ст. 12 Закона №108/95-ВР «Об оплате труда» (далее – Закон №108), в частности, гарантии и компенсации работникам в случае переезда на работу в другую местность устанавливаются КЗоТ и другими актами законодательства Украины.

Работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи с переводом, принятием или направлением на работу в другую местность.

Работникам при переводе их на другую работу, когда это связано с переездом в другую местность, выплачивается, в частности, единовременная помощь на самого работника и на каждого переезжающего члена семьи.

Размеры компенсаций, порядок их выплаты и предоставление гарантии указанным лицам устанавливаются законодательством.

Согласно ст. 12 Закона №108 и ст. 120 КЗоТ утверждено постановление КМУ №255 «О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность» (далее – Постановление №255), пп. «г» п. 1 которой определено, что работникам в связи с переводом их на другую работу, если это связано с переездом в другую местность (в другой населенный пункт), выплачивается единовременная помощь самому работнику – в размере его месячного должностного оклада (тарифной ставки) по новому месту работы и каждому переезжающему члену семьи – в размере 25 процентов единовременной помощи самого работника.

К членам семьи работника, на которых выплачивается компенсация, принадлежат супруги, а также дети и родители супругов, которые находятся на их содержании и проживают вместе с ними.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разделом IV НКУ, согласно п. 163.1 которого объектом налогообложения резидента является, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включаются другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ (пп. 164.2.20 НКУ).

Налоговый агент, начисляющий (выплачивающий, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в ст. 167 НКУ (пп. 168.1.1 НКУ).

Согласно п. 167.1 НКУ ставка налога составляет 18 процентов налогооблагаемой базы относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) плательщику (кроме случаев, определенных в п. 167.2 – 167.5 НКУ).

Учитывая указанное, единовременное пособие, которое выплачивается работнику (членам его семьи) при переезде в другую местность в связи с изменением места работы, включается в общий месячный налогооблагаемый доход таких плательщиков согласно пп. 164.2.20 НКУ как иной доход и облагается налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

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