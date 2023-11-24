В Ивано-Франковском городском суде избрали главу суда

Ею стала судья Наталья Деркач.

Источник фото: Ивано-Франковский городской суд

В Ивано-Франковском городском суде Ивано-Франковской области состоялось собрание судей. В частности, в четверг, 23 ноября, на повестку дня выносился вопрос об избрании главы суда.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Главой суда большинством голосов избрали Наталию Деркач.

«На общем собрании судей, путем тайного голосования большинством голосов был избран новый руководитель суда. Ею стала судья Наталья Деркач», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.