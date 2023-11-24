Минобороны переходит к натовскому стандарту перемещения военной техники через границу

Постановлением утвержден документ под названием «Форма 302».

Источник фото: armyinform

Теперь перемещение оружия и военной техники через государственную границу Украины будет происходить по аналогичной процедуре, что и в странах НАТО и ЕС. Правительство поддержало инициативу Минобороны, Министерства финансов Украины и Государственной таможенной службі Украины.

Как рассказали в Министерстве обороны, для приближения к стандартам НАТО соответствующим Постановлением утвержден документ под названием «Форма 302». Он будет использоваться для декларирования военной техники и других товаров подразделений ВС Украины, государств-членов НАТО и ЕС.

В Минобороны объясняют, что украинская Форма 302 заменяет таможенную декларацию и значительно экономит время. Благодаря Форме 302 ВСУ смогут перемещать технику за границу на обучение по упрощенной процедуре.

Также постановлением Правительства закреплены положения об обмене информацией между Гостаможслужбой и Минобороны.

«Это не о формальных изменениях в таможенных процедурах. Форма 302 – это реальный инструмент, который давно и успешно работает во всех государствах НАТО. И заработает в Украине. Этот шаг отражает нашу готовность к интеграции в НАТО во всех областях. Коллективное сопротивление российской агрессии – один из наших приоритетов», – прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.