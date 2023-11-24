Міноборони переходить до натівського стандарту переміщення військової техніки через кордон

Постановою затверджено документ з назвою «Форма 302».

Джерело фото: armyinform

Відтепер, переміщення зброї та військової техніки через державний кордон України відбуватиметься за аналогічною процедурою, що й у країнах НАТО та ЄС. Уряд підтримав ініціативу Міноборони, Міністерства фінансів України та Державної митної служби України.

Як розповіли у Міністерстві оборони, для наближення до стандартів НАТО відповідною Постановою затверджено документ з назвою «Форма 302». Він використовуватиметься для декларування військової техніки та інших товарів підрозділів ЗС України, держав-членів НАТО та ЄС.

У Міноборони пояснюють, що українська Форма 302 замінює митну декларацію та значно заощаджує час. Завдяки Формі 302 ЗСУ зможуть переміщувати техніку за кордон на навчання за спрощеною процедурою.

Також постановою Уряду закріплені положення щодо обміну інформацією між Держмитслужбою та Міноборони.

«Це не про формальні зміни у митних процедурах. Форма 302 – це реальний інструмент, який давно і успішно працює в усіх державах НАТО. І запрацює в Україні. Цей крок відображає нашу готовність до інтеграції в НАТО у всіх сферах. Колективний спротив російській агресії – один із наших пріоритетів», – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.