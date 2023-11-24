«Здав» батька, щоб отримати «посаду» від Сальдо: на Херсонщині затримали депутата сільради

Під час окупації депутат-зрадник працював на ворога, брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив.

Фото: СБУ

На Херсонщині затримали депутата однієї із селищних рад, який перейшов на бік рф у період захоплення регіону. Про це повідомляє СБУ.



Зазначається, що чоловік входив до складу забороненої "Партії регіонів", а на початку вторгнення у 2022 році зустрічав колони ворога, які заходили на територію громади.



В період окупації він один з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України. Для цього почав масово "здавати" рф місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. Одним із перших був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти агресії росіїї.



Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з окупантами.



При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної гауляйтером Сальдо. На цій фейковій посаді він відповідав за розподіл "гумдопомоги" з рф між прихильниками кремлівського режиму.



Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам.

Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя, але правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у держзраді та колабораційній діяльності.

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