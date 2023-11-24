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Вагітні жінки тепер можуть самі обирати, коли йти у декретну відпустку: що потрібно для оформлення

11:24, 24 листопада 2023
Що потрібно зробити вагітній жінці для оформлення декретної відпустки.
Вагітні жінки тепер можуть самі обирати, коли йти у декретну відпустку: що потрібно для оформлення
Зображення: freepik.com
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З 10 листопада вагітні жінки мають можливість самостійно обирати, коли йти у декретну відпустку: з 30 тижня вагітності або пізніше.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що потрібно зробити вагітній жінці для оформлення декретної відпустки.

Жінка самостійно вирішує, коли вона хоче йти у відпустку: або з настанням 30-го тижня вагітності, або пізніше. Про своє рішення вона має повідомити лікаря, який веде її вагітність. Якщо жінка хоче початок відпустки відтермінувати, вона пише заяву, в якій зазначає бажану дату початку своєї відпустки.

Якщо ж вагітна хоче почати відпустку з 30 тижня, жодних додаткових дій їй робити не потрібно – лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) категорії «Вагітність та пологи» під час огляду.

У разі написання заяви лікар сформує МВТН в день, що зазначений в заяві жінки, без її фізичної присутності.

Якщо пологи відбулися раніше дати, зазначеної в заяві про перенесення початку відпустки, лікар, який приймав пологи, формує МВТН в категорії «Вагітність та пологи» від дати пологів.

В будь-якому випадку після формування МВТН вагітна отримає смс-повідомлення від ЕСОЗ. Після формування та підписання лікарем медичний висновок автоматично потрапляє в електронний реєстр листків непрацездатності, де на підставі даних з реєстру застрахованих осіб буде сформовано електронний лікарняний.

У разі реєстрації в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду України, жінка отримає смс-повідомлення ще й від ПФУ з номером електронного лікарняного.

Інформація про електронний лікарняний відразу стає доступною в кабінеті роботодавця на порталі ПФУ. Додатково жінка може повідомити роботодавця про лікарняний.

Перенесення початку декретної відпустки ніяким чином не впливає на розмір допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами.

У МОЗ зазначають, що тривалість відпустки при цьому залишається незмінною. Стандартна її тривалість становить 126 календарних днів, але для жінок, в яких народилося кілька дітей або були ускладнені чи передчасні пологи, цей строк продовжується ще на 14 днів.

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