ЗМІ: Гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної – перед цим вона негативно висловилася про Польщу

Українська федерація гімнастики повідомила, що розпочала дисциплінарне провадження стосовно висловлювань гімнастки.

Джерело фото: instagram.com/nikolchenko_vlada

Гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики. Про відсторонення спортсменки першою повідомила «Tribuna». Як пише «Суспільне Спорт», у коментарі їм цю інформацію підтвердили, але надавати будь-який коментар з цього приводу відмовилися.

У пості в Instagram гімнастка негативно висловилася, вказавши геолокацію Варшавського аеропорту.

Українська федерація гімнастики повідомила, що розпочала дисциплінарне провадження стосовно висловлювань гімнастки. Через кілька днів, по інформації ЗМІ, Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України.

Колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец зазначив, що віцепрезидентка УФГ Ірина Блохіна зв'язалась з ним та «висловила щирі вибачення людям у Польщі за публікацію Instastory» від себе та від Української Федерації.

Натомість сама гімнастка перепросила у дописі Instagram, де пояснила, що це «був психологічний зрив».

«У мене був психологічний зрив…

З кожним, навіть потойбічним конфліктом, через війну в моїй країні виникає стрес та виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок. Це казала не я, а емоції в мені. Вибачте», — написала Нікольченко.

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