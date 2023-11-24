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СМИ: Гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной – перед этим она негативно высказалась о Польше

09:51, 24 ноября 2023
Украинская федерация гимнастики сообщила, что начала дисциплинарное производство относительно высказываний гимнастки.
СМИ: Гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной – перед этим она негативно высказалась о Польше
Источник фото: instagram.com/nikolchenko_vlada
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Гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике. Об отстранении спортсменки первой сообщила «Tribuna». Как пишет «Суспильне Спорт», в комментарии им эту информацию подтвердили, но давать любой комментарий по этому поводу отказались.

В посту в Instagram гимнастка негативно высказалась, указав геолокацию Варшавского аэропорта.

Украинская федерация гимнастики сообщила, что начала дисциплинарное производство относительно высказываний гимнастки. Спустя несколько дней, по информации СМИ, Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины.

Бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец отметил, что вице-президент УФГ Ирина Блохина связалась с ним и «выразила искренние извинения людям в Польше за публикацию Instastory» от себя и от Украинской Федерации.

В то же время сама гимнастка извинилась в сообщении Instagram, где объяснила, что это «был психологический срыв».

«У меня был психологический срыв…

С каждым, даже потусторонним конфликтом, из-за войны войны в моей стране возникает стресс и выходит из меня без моего разрешения в таком агрессивном виде. Это была ситуативная эмоция, о которой я жалею, не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Это говорила не я, а эмоции во мне. Извините», – написала Никольченко.

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